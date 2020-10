Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 6 de outubro · .

Confira o resumo do próximo capítulo da reprise de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (6):

Leila diz a Rafael que não terá romance entre eles. Jonatas vai até a casa de Eliza para fazer uma surpresa. Dino planeja sequestrar Eliza e invade o quarto da menina. Jonatas leva uma facada ao defender Eliza de Dino. Jonatas é levado para o hospital desacordado.

Rosângela culpa Eliza pelo esfaqueamento de Jonatas. Rosângela é hostil com Eliza, e Germano consola a filha. Dino descobre que Peçanha também foi preso. Fabinho perdoa Cassandra. O médico afirma que a situação de Jonatas é grave.

