Reta final: 3 erros para evitar ao estudar para o Enem

O Enem 2020 acontecerá em janeiro e fevereiro de 2021 excepcionalmente por conta da pandemia do novo coronavírus. Portanto, faltam apenas três meses para a prova.

Nesse sentido, vale a pena evitar o máximo de erros nessa reta final para melhorar o desempenho e conquistar a nota desejada no exame.

Lembrando que o Enem possibilita o ingresso em universidade privada e pública por meio de programas diversos. Prouni, Sisu e Fies são os mais conhecidos.

Conheça a seguir dicas para você ir bem nessa fase decisiva.

Não se planejar para a data do Enem

O estudo para o Enem, assim como para vestibulares de modo geral, deve ser bem esquematizado. Afinal, há muitas matérias para estudar e entender, de fato, além de treinar redação e fazer simulados.

Desse modo, como chegou a reta final, vale aprimorar ainda mais esse planejamento, condensando o cronograma de estudos.

Faça um novo calendário, priorizando estudo das matérias que geram em você a maior dificuldade. Não negligencie as disciplinas difíceis, pois isso incorre em uma queda grande de desempenho.

Estipule datas para estudar cada assunto importante, assim como para fazer suas revisões de anotações, mapas mentais, flashcards, etc.

Não revisar os estudos

Falando em revisões, esse tende a aparecer como um erro crasso de candidatos ao Enem. Muitos, poucos meses da data da prova se aproxima, só se dedica a matérias que ainda não aprenderam e acabam se esquecendo de revisar aquelas já estudadas.

Em todo o período de estudo é essencial criar anotações e outras formas de conteúdo para estudo revisional posterior. Por exemplo, ao ler um PDF ou uma apostila você anota frases e palavras-chave que vão lhe ajudar a lembrar da matéria, além de fórmulas, datas, conceitos importantes.

Existem inúmeros métodos de anotações para você investir e facilitar a sua revisão na reta final da preparação para o Enem.

Não corrigir redações

Alguns vestibulandos podem não dar a devida atenção para a parte discursiva. Mas a redação do Enem também é uma parte muito importante da prova. Zerar o texto desclassifica os candidatos a concorrer aos processos seletivos que fazem uso do exame, a exemplo do Sisu. Também não adianta treinar a redação fazendo textos aleatórios. Conheça sobre o modelo dissertativo-argumentativo que é exigido na prova, escolha temais atuais e faça vários textos.

Se possível, peça para que outras pessoas corrijam. Avalie os erros, reescreva e fique atento aos noticiários para aumentar o repertório de argumentos. São grandes as chances de temas recentes serem abordados.

Não descansar

Sem dúvidas você precisa focar nos estudos nos três últimos meses priorizando as matérias díficeis. Mas isso não significa que terá que estudar 24 horas por dia, não.

Tenha um dia na semana para descansar e ficar com família e amigos, pois assim você beneficiará a sua mente. Curta um dia de folga e no próximo você recomeça sua rotina de preparação para o Enem.

E então, como estão os estudos para o Enem por aí? Conte para a gente!