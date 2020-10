Retomada do caminho das vitórias passa por mais cobrança nos jogos, avaliou técnico do Paraná

Além das alterações táticas, o técnico do Paraná, Allan Aal, entende que a postura apresentada recentemente pelos jogadores do elenco precisa se modificar em prol do reencontro com o caminho das vitórias. O time não vence há cinco jogos, mais precisamente há um mês, quando bateu o CRB por 2 a 0 pela 10ª Rodada da Série B.

O técnico usou a última partida da equipe como exemplo de sua análise onde, apesar das mudanças feitas com característica diferente do habitual, a equipe não reagiu e terminou goleada por 4 a 0 contra o CSA em Maceió.

– Procurei equilibrar a equipe. Tivemos que abrir mão de um volante para tentar uma reação. Infelizmente, sofremos um gol em uma desatenção e isso acabou refletindo no time. A gente precisa ter a cabeça no lugar e se cobrar muito mais dentro de campo. Não pode ter essa passividade – falou para o veículo ‘Banda B’.

Mesmo com os problemas, Aal não deixou de considerar que o panorama não necessariamente desastroso já que, nesse momento, o time vai para o duelo frente ao Sampaio Corrêa no domingo (18) às 20h30 estando a três pontos do G4 na sétima colocação (23 pontos ganhos contra 26 do América-MG, quarto colocado):

– Mesmo com todos os tropeços, ainda estamos na briga pelo G4. Temos totais condições de nos recuperar e, principalmente, voltar a jogar da maneira que a gente jogava.