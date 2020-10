Retorno de pilar da defesa é trunfo de Dome para resolver problema no Flamengo

Rodrigo Caio foi desfalque no Flamengo nos últimos sete jogos e, apesar da equipe de Domènec Torrent ter obtido bons resultados neste período, a volta do zagueiro é aguardada no Rubro-Negro para domingo, quando o desafio será contra o Corinthians, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste período, o Flamengo venceu cinco jogos e empatou dois e atuou com sete formações defensivas diferentes. A preocupação de Dome, ressaltada após o 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, está em certa desatenção da equipe nos minutos iniciais de cada tempo. Dos cinco gols sofridos pelo time, quatro foram feitos pelos rivais até os 13 minutos da primeira ou da segunda etapa.

– Temos que melhorar os últimos jogos, estar mais concentrados nos primeiros cinco minutos. Durante o jogo defendemos bem, mas temos problema nos primeiros minutos de cada tempo – avaliou o comandante do Fla nesta quinta.

Não espera-se que a simples presença de Rodrigo Caio resolva todos os problemas defensivos do Flamengo, mas o zagueiro é uma liderança técnica, além de ser o mais experiente entre todas opções para o setor do elenco. A ausência do camisa 4 deu-se, inicialmente, após o mesmo contrair Covid-19. Nas últimas três partidas, contudo, esteve à disposição da Seleção Brasileira.

Neste período, Natan e Gabriel Noga foram alçados ao time principal e deram ótimas respostas. Gustavo Henrique e Léo Pereira – em especial o último – não se firmaram. Portanto, com Rodrigo Caio de volta à disposição, Dome Torrent também precisará definir o companheiro ideal de zaga para o xerife do time.

OS SETE JOGOS SEM RODRIGO CAIO:

Palmeiras 1×1 Flamengo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

– Gol sofrido aos nove minutos da segunda etapa

Hugo Souza; João Lucas (Yuri Oliveira), Natan, Otávio, Ramon; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta; Lincoln (Lázaro), Guilherme Bala (Richard Rios) e Pedro.

Flamengo 4×0 Independiente Del Valle (5ª rodada da Libertadores)

Hugo; Matheuzinho (Isla), Gabriel Noga, Natan e Ramon; Thiago Maia (Diego), Gerson e De Arrascaeta; Gabriel Barbosa (Bruno Henrique), Lincoln (Guilherme Bala) e Pedro (Michael).

Flamengo 3×1 Athletico-PR (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

– Gol sofrido aos 22 minutos da segunda etapa

Hugo; Isla, Gabriel Noga, Natan e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão, Gerson e Arrascaeta (Diego); Vitinho (Everton Ribeiro, Intervalo), Bruno Henrique (Michael) e Pedro (Lincoln).

Flamengo 3×0 Sport (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Thiago Maia, Gerson (Pepê) e Diego (Matheuzinho); Bruno Henrique (Vitinho) e Pedro (Lincoln).

Vasco 1×2 Flamengo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

– Gol sofrido aos nove minutos da primeira etapa

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Gerson (Vitinho) e Diego (Michael); Bruno Henrique (Lincoln) e Pedro.

Flamengo 2×1 Goiás (11ª rodada – atrasada – do Campeonato Brasileiro)

– Gol sofrido aos 13 minutos da primeira etapa

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e Gerson (Lincoln); Michael, Bruno Henrique e Pedro.

Flamengo 1×1 Red Bull Bragantino (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

– Gol sofrido aos 20 segundos da segunda etapa

Hugo Souza; Isla, Thuler, Léo Pereira e Renê; Willian Arão (Bruno Henrique), Thiago Maia, Diego e Everton Ribeiro; Lincoln e Pedro (Vitinho)