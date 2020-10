Reunião do Santos na CBF tem Pelé, VAR e ajuda financeira

Orlando Rollo teve uma reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com o presidente Rogério Caboclo e o secretário geral Walter Feldman nesta terça-feira. O presidente em exercício do Santos foi acompanhado do superintendente Felipe Ximenes, o membro do Comitê de Gestão Paulo Corrêa Jr, o coordenador técnico Edinho (representando Pelé), o ídolo Clodoaldo e os conselheiros Celso Jatene e Osvaldo Nico.

Por meio do filho Edinho, O Rei Pelé conversou com os representantes santistas na reunião e matou a saudade do amigo Clodoaldo.

“Estive hoje na sede da CBF, no RJ, onde fui recebido pelo Presidente Rogerio Caboclo, Walter Feldman (Secretário Geral) e demais diretores. Conseguimos mais uma ajuda financeira e discutimos problemas com a arbitragem envolvendo o Santos. Conversamos sobre esse assunto também com Leonardo Gaciba (Chefe de arbitragem da CBF) e elenquei situações envolvendo o VAR. Também recebi das mãos do presidente Caboclo a renovação do certificado de clube formador. Pelé entrou online em chamada de vídeo e pudemos conversar um pouco sobre o Santos”, relatou Rollo.

“Tenho como princípio somente falar com a arbitragem institucionalmente. Não gostaria de ver o clube no qual trabalho sendo prejudicado em um jogo devido a um desgaste pessoal meu com um árbitro. O certo é o certo. Mesmo dando errado. Nada será como antes”, relatou o superintendente de esportes Felipe Ximenes, sobre a conversa com Gaciba.

O Santos não deu detalhes sobre o aporte financeiro conquistado na CBF, mas voltou satisfeito com a apresentação sobre o trabalho do VAR após reclamar de decisões contra o Peixe no Campeonato Brasileiro.