Reus quebra jejum de oito meses, Borussia Dortmund vence Hoffenheim e segue colado no líder RB Leipzig

Neste sábado, o Borussia Dortmund visitou o Hoffenheim e, com gol de Marco Reus, venceu por 1 a 0.

A partida, válida pela 4ª rodada da Bundesliga, foi disputada na Rhein-Neckar-Arena e serviu para o Borussia se manter na cola do RB Leipzig, atual líder da competição.

O primeiro tempo foi movimentado e os donos da casa quase abriram o placar com menos de dois minutos, quando Bebou recebeu ótimo passe dentro da área e finalizou tirando tinta da trave dos visitantes.

O Hoffenheim seguiu criando mais e teve outra boa oportunidade de abrir o placar. Dessa vez, Bebou serviu Belfodil que, dentro da área, bateu de primeira e mandou por cima do gol de Hitz.

Na segunda etapa, foi a vez do Borussia criar as oportunidades. Primeiro com a promessa Reyna, que recebeu na área, limpou a marcação e bateu em cima da zaga.

Reus comemora seu gol diante do Hoffenheim Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Aos 20 minutos, Reus entrou no lugar de Jadon Sancho e tudo mudou. Em sua primeira jogada, fez ótimo lance e bateu com perigo, obrigando Baumann a fazer ótima defesa.

No minuto seguinte, balançou a rede. Haaland recebeu ótimo cruzamento, aproveitou falha de Baumann e só rolou para o camisa 11 empurrar para o gol vazio e definir o placar – Reus não marcava no Campeonato Alemão desde fevereiro.

Com o resultado, o Borussia alcançou os 9 pontos e está um atrás do líder RB Leipzig.