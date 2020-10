Reus sai do banco e faz gol da vitória do Borussia Dortmund sobre o Hoffenheim no Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund venceu mais uma pelo Campeonato Alemão. E coube ao meio-campista Marco Reus salvar o time aurinegro neste sábado. Jogando fora de casa, o time de Lucien Favre bateu o Hoffenheim, por 1 a 0, com gol do capitão no segundo tempo.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas com poucas chances claras para as duas equipes. Voltando da pausa internacional da Fifa, o técnico do Dortmund resolveu poupar alguns jogadores, como o atacante Haaland e o ala-esquerdo português Raphaël Guerreiro.

Na etapa final, Lucien Favre colocou mais força no time e o camisa 11 saiu do banco de reservas aos 19 minutos, entrando no lugar de Sancho. Dez minutos depois, Haaland, que entrou junto com Reus, serviu o alemão, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O último gol de Reus pelo Campeonato Alemão tinha sido no dia 1º de fevereiro, em vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin. O jogador passou por uma grave lesão na coxa e ficou afastado dos gramados por alguns meses.

Mainz 05 0 x 1 Bayer Leverkusen

​Augsburg 0 x 2 RB Leipzig

Hertha Berlin 0 x 2 Stuttgart

Freiburg 1 x 1 Werder Bremen