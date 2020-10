REVIEWS: Saiba como pesquisar um produto antes de comprar

Em época de pandemia as compras na internet aumentaram consideravelmente, mas você sabe como comprar um produto pela internet sem ao menos ter que testá-lo antes?

Sem dúvida alguma o período de COVID-19 em que vivemos fez com que várias lojas investissem e muito nas vendas on-line de seus produtos, algo até que já seria normal aumentar no decorrer dos anos já que a comodidade e praticidade do e-commerce agrada aos consumidores.

As melhores revisões dos produtos você pode encontrar em sites especializados que gastam centenas de horas pesquisando, analisando e testando produtos para recomendar as melhores seleções para a maioria dos consumidores.

Geralmente as avaliações de produtos são seguidas por estrelas. Quanto mais estrelas o produto possuem, de 1 a 5 ou de 0 a 10, isso varia, mais confiabilidade esse produto passará para uma compra segura.

Imaginamos que para quem não tem costume em fazer compras virtuais, o medo de adquirir algo novo sem poder ao menos toca-lo ou senti-lo é desesperador. Para isso as revisões (reviews) estão em toda a internet, não só nos sites das lojas como também em portais especializados nessa modalidade.

Unboxing

Outra mania que virou febre anos atrás são vídeos de unboxing, que não mais é do que desembalar o produto. Youtubbers comprar ou ganham produtos para que eles gravem vídeo desembalando a compra e mostrando todos os itens que nele possui. A sensação só de visualizar é comparada com a que você vai sentir quando o seu produto chegar.

Fazer vídeos de unboxing se tornou popular no youtube a partir de 2006, sendo o primeiro vídeo a utilizar este termo, um unboxing de um Nokia E61 datado de 12 de junho de 2006.

A vantagem desses vídeos é que o internauta poderá ver todo o produto como ele vem produzido, sem adulterações publicitárias.

PESQUISAR A MARCA OU LOJA

Outro fator determinante para que você fique satisfeito com a sua compra é de pesquisar antes a loja ou marca que vai comprar. O Governo Federal criou um website somente para que consumidores possam ver avaliações de marcas, lojas e sites de compras, trata-se do https://www.consumidor.gov.br .

Você pode se comunicar diretamente com as empresas participantes, que se comprometem a receber, analisar e responder as reclamações de seus consumidores em até 10 dias.

É simples e fácil!

Primeiro, o consumidor verifica se a empresa contra a qual quer reclamar está cadastrada no site.

O consumidor registra sua reclamação e a empresa tem até 10 dias para analisar e responder.

Em seguida, o consumidor tem até 20 dias para comentar e classificar a resposta da empresa, informando se sua reclamação foi Resolvida ou Não Resolvida, e ainda indicar seu nível de satisfação com o atendimento recebido.

Na verdade, esta página foi inspirada em uma outra bem famosa no Brasil, o Reclameaqui.

CONCLUSÃO

Além de todos esses cuidados, tome outros que você tomaria em uma compra presencial. Desconfie de preços muito baixos de uma mesma marca. Não acredite em promoções mirabolantes. Caso seja algum equipamento eletrônico, verifique a tensão do produto que esteja no mesmo padrão do que a sua cidade, dê preferência a produtos bivolt. E por último, não compre em lojas ou marcas desconhecidas.