Revival de Gilmore Girls da Netflix vai ser exibido na The CW

Para comemorar os 20 anos de lançamento da série Gilmore Girls, a emissora The CW anunciou que vai exibir Gilmore Girls: A Year in the Life, o revival da Netflix, durante a famosa semana de Ação de Graças nos Estados Unidos. As transmissões dos novos episódios da série vão ser exibidas a partir do dia 23 de novembro, na faixa das 20h.

Gilmore Girls: A Year in the Life foi lançada na plataforma da Netflix em 2016. Por lá, os fãs da série também puderam matar a saudade das sete temporadas que foram disponibilizadas na mesma época.

(Reprodução)Fonte: Netflix

A maior parte do elenco clássico voltou para reprisar seus papéis marcantes, incluindo Alexis Bledel, Lauren Graham, Kelly Bishop, Scott Patterson, Melissa McCarthy, Jared Padalecki, Milo Ventimiglia, Liza Weil e Keiko Agena.

Com quatro episódios, cada um representando uma das estações do ano, a trama apresentou Rory, no auge dos seus 32 anos, lutando contra as aflições de seu emprego, além de sua avó Emily convivendo com a perda de seu marido, Richard (interpretado originalmente por Edward Herrmann, que morreu em 2014).

Vale lembrar que Gilmore Girls estreou originalmente na The WB em 2000 e terminou sua jornada em 2007, na The CW. Além de ter seu revival exibido na televisão, ele também vai ficar disponível no aplicativo e no site da emissora por 30 dias.

Gilmore Girls e Gilmore Girls: A Year in the Life continuam disponíveis na Netflix.