Revoltada com ‘inferno’ em A Fazenda 12, Mirella leva invertida de Jojo · .

Revoltada com o uso da palavra “inferno” em A Fazenda 12, MC Mirella levou uma invertida de Jojo Todynho. Nesta terça-feira (13), a carioca relembrou a briga da paulista com Lidi Lisboa por causa do suposto termo ofensivo e deu um recado para a colega de profissão sobre o seu vocabulário.

“Uma das coisas que achei erradíssimo no seu discurso. Acho que sou sua amiga e posso te falar isso. Na hora que você falou de palavras pesadas. Ok, você não é obrigada a ouvir ‘inferno’, mas também ninguém é obrigado a ouvir suas putarias”, alertou Jojo.

Na conversa com Mirella e Stéfani Bays, a dona do hit Que Tiro Foi Esse questionou o medo das colegas sobre a roça: “Gente, todo mundo tem que ir. Quem decide isso lá fora é o povo. Eu não sei que doideira é essa que vocês ficam na mente: ‘Ah, vou para a roça’. Quem vai decidir é lá”.

“Ninguém aqui é mais forte que ninguém. Ninguém está aqui para baixar a cabeça para ninguém”, complementou a funkeira.

Na virada de domingo (11) para segunda (12), os peões participaram de uma dinâmica intitulada ‘ferra peão’, similar ao jogo da discórdia do Big Brother Brasil. Na atividade, Mirella criticou o uso da palavra “inferno” por Lidi pois, segundo a funkeira, este termo “estraga a harmonia da casa”.

