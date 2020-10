Revoltada com vitória de Luiza, Lidi ameaça sair de A Fazenda 12 · .

Lidi Lisboa ficou revoltada com a vitória de Luiza Ambiel na prova do fazendeiro de A Fazenda 12 e ameaçou sair do reality da Record. Nesta quarta-feira (8), a protagonista de Jezabel (2019) criticou a musa da banheira do Gugu. “Que prevaleça o mal”, desabafou.

Luiza disputou a prova com Lucas Strabko, o Cartolouco, e Biel. Ao ingressar na casa e compartilhar a vitória com os peões, a nova fazendeira gritou: “Isso quer dizer o quê? Que sou uma pessoa ruim? Por que eu sou do mal? Não, porque Deus é justo!”.

A comemoração deixou Lidi mais estressada. Minutos depois, a peoa chamou Tays Reis e começou o desabafo: “Não é possível que essa mulherada vai se unir dessa maneira. Não é possível, cara! Então eu devo estar muito errada. Eu quero ir para a próxima roça e sair porque, pra mim, não faz mais sentido. Nossa, eu tô com muita preguiça”.

“Que ela [Luiza] me bote na roça logo. O que eu não suporto é esse bando de mulherada a semana inteira farreando na nossa cara, isso que eu não vou aguentar. Sério, se isso é o que a galera quer ver, então me manda embora porque não pertenço a isso aqui”, complementou Lidi.

“Nem eu. Também não pertenço a isso aqui não. Prefiro sair, se for para ser escorraçada pelo [público], por não fazer nada”, opinou Tays. “Eu não aguento gente. Hoje eu entendi todas [as meninas] e tô com uma preguiça porque, se depender de mim, eu botava todo mundo na roça. Uma por uma, mas não depende!”, concluiu a atriz.

Lipe Ribeiro se aproximou das amigas e pediu que Lidi se acalmasse pois, na sua opinião, um dos rapazes será eliminado. “As pessoas boas estão indo embora. Que prevaleça o mal”, comentou ela.

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.