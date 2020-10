Ricardo Oliveira tem estreia adiada no Coritiba

Não será contra o Grêmio a estreia de Ricardo Oliveira. Principal reforço da temporada, o atacante conversou com o técnico Jorginho e pediu mais alguns dias para aprimorar a forma física.

De acordo com informações do clube, a expectativa é que o centroavante faça o seu primeiro jogo pelo Coxa diante do Fortaleza, no próximo sábado, no Couto Pereira.

Sem Ricardo Oliveira, Jorginho vai apostar mais uma vez no quarteto Nathan , Neilton, Pablo Thomaz e Robson.

Após 13 rodadas, o Coritiba se encontra na 17ª posição, com 12 pontos. Nos últimos cinco jogos, o Coxa venceu apenas um.