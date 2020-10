Ricardo Sá Pinto viaja nesta quinta-feira para ser o novo técnico do Vasco

Ricardo Sá Pinto será o novo treinador do Vasco. O português de 48 anos viaja nesta quinta-feira para o Brasil. Esta será a primeira vez que o técnico comandará uma equipe brasileira na carreira. Ele chega para substituir Ramon Menezes, demitido na semana passada.

Conhecido pelo estilo inflamado à beira do campo, Ricardo Sá Pinto foi jogador profissional e atuou pelo Sporting e pela seleção portuguesa. Em 2012, iniciou a carreira de treinador no clube de Lisboa e acumula passagens por equipes na Sérvia, Bélgica, Polônia, Grécia e Arábia Saudita.

O último trabalho de Sá Pinto foi no Braga, de Portugal. De julho a dezembro de 2019, o técnico comandou a equipe em 30 partidas, com 18 vitórias, sete derrotas e cinco empates. Sob o seu comando, o time atingiu a melhor participação na história da fase de grupos da Liga Europa, com 14 pontos, e ainda chegou às semifinais da Taça da Liga de Portugal, torneio que viria a conquistar já com outro treinador.

Ele assumirá o Vasco em um momento de seis partidas sem vencer, incluindo três derrotas consecutivas e uma eliminação na Copa do Brasil para o rival Botafogo. O clube tem 18 pontos e ocupa a 10ª posição, após um início promissor no Campeonato Brasileiro.

Ricardo Sá Pinto será o terceiro técnico do Cruz-Maltino na temporada. O ano começou com Abel Braga, que deixou o comando em março após 14 jogos. Em seguida, Ramon Menezes comandou a equipe em 16 partidas e foi demitido após a derrota para o Bahia, na 14ª rodada.

Reformulação no departamento de futebol

​A demissão de Ramon Menezes gerou um efeito dominó no departamento de futebol do clube. Também foram dispensados os auxiliares Thiago Kosloski e Junior Lopes (este auxiliar do clube), o preparador físico Leo Cupertino, o gerente de futebol, André Souza, e o coordenador-técnico, Antonio Lopes.