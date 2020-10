Richarlison pede desculpa a Thiago por falta e aos companheiros por expulsão: ‘Nunca fui violento’

Atacante do Everton, Richarlison publicou um pedido de desculpas público para o meio-campista Thiago Alcântara, do Liverpool, por uma falta dura que cometeu no empate por 2 a 2 pela quinta rodada da Premier League.

Ele acabou expulso pelo carrinho violento no adversário, aos 43 minutos da etapa final, e por isso pediu desculpas também aos companheiros de Everton.

A mensagem foi postada nas redes sociais do jogador brasileiro horas após o clássico. “Todo mundo que conhece meu histórico sabe que eu nunca fui um jogador violento”.

“O que aconteceu foi uma fatalidade por puro excesso de dedicação. Não entrei naquela disputa com intenção de machucar o Thiago. Quando vi que a trombada ia acontecer, recolhi o pé e o acertei com o joelho na passagem, o que acabou sendo inevitável pela velocidade da jogada”, disse.

Getty

“Já enviei mensagem a ele pedindo desculpas e também o faço aqui publicamente. Espero que ele não tenha se machucado e que esteja tudo bem”, prosseguiu.

“Peço desculpas também aos meus companheiros, meu clube e minha torcida por tê-los deixado com um a menos no final do jogo. Infelizmente, não há nada que eu possa fazer pra mudar o que aconteceu, a se não ser refletir, trabalhar e seguir em frente”, concluiu.

O clássico teve polêmicas e lances fortes, como a “tesoura” do goleiro Jordan Pickford, do Everton, no zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, logo aos seis minutos do confronto.