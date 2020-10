Richarlison se recupera de entorse no tornozelo e fica à disposição de Tite

O atacante Richarlison foi a campo e treinou com bola, na manhã desta quarta-feira (7), na Granja Comary, após se recuperar de entorse no tornozelo esquerdo. O jogador do Everton, assim, fica à disposição do técnico Tite para o primeiro jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa de 2022, na sexta-feira (9), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Esta foi a primeira atividade com bola que o atacante fez depois de ter sido substituído no primeiro tempo da partida entre Everton e Brighton, pela Premier League, no último sábado. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo após receber uma pancada.

O Pombo, como é conhecido o atleta, fez um treinamento individualizado, comandado pelo preparador físico Fábio Mahseredjian. O médico Rodrigo Lasmar e o fisioterapeuta Ricardo Sasaki acompanharam a atividade de perto. Richarlison fez diversos movimentos de aceleração, rotação, saltos e deslocamentos laterais antes de finalizar o trabalho com chutes a gol. Agora, e

– Ele se apresentou ainda com um pouco de desconforto no tornozelo, também vindo de uma viagem longa. Esses dois dias foram importantes para que a gente pudesse recuperar melhor o atleta. Ele trabalhou muito bem hoje pela manhã, não relatou nenhuma queixa, se sentiu muito bem e isso nos dá uma condição de evoluir e liberá-lo para treinar juntamente com o grupo – explicou o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar.

Agora, o atacante espera para participar do último treinamento comandado por Tite, na Granja Comary, hoje às 15h30. A Seleção viaja para São Paulo na noite de hoje, quarta-feira (7), onde fará sua estreia nas Eliminatórias da Copa.