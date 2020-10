Rincón diz que Tiago Nunes não tinha cara do clube, explica como deve ser técnico e aprova Felipão

Convidado deste sábado do Aqui com Benja, Freddy Rincón é daqueles ídolos que não esquece o Corinthians e vem sofrendo à distância com o time da atual temporada. O colombiano abriu o jogo no programa sobre a fase alvinegra, analisou os erros de Tiago Nunes à frente do time e disse como deveria ser o próximo treinador da equipe.

“O Tiago Nunes não era a cara do Corinthians! O Corinthians é uma coisa particular. Talvez as pessoas não acreditem, mas quem viveu lá dentro, quem passou lá sabe que é outra coisa!”, disse Rincón.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Técnico do Corinthians não pode ser nem tão passivo e nem tão bravo. Tem que ter uma postura certa, não se apavorar com a torcida do Corinthians. Escutei ele falar que não teve nada a ver na saída do Ralf e do Jadson. Mas ele é o técnico, pô! Se ele fala que quer o jogador, ninguém pode tirar. Se o presidente tirar porque quer, o técnico tem que ir embora! Não pode deixar se impor em algumas coisas. Agora que ele saiu, ele vai falar a verdade, quando estava lá não falava… Esse tipo de técnico não é para o Corinthians!”, completou.

“(Tiago) Começou errado porque ele não pode fazer isso com os caras que foram ídolos (Ralf e Jadson). Chegar e já tirar os ídolos assim, já começou errado! E lógico: aí já tem jogador que faz cara feia e a coisa não começou bem”, finalizou.

Vale lembrar: além de conhecer o Corinthians, Rincón chegou a tentar carreira como treinador no São Bento, no São José, no Flamengo de Guarulhos e até nas categorias de base corintianas.

O colombiano também falou sobre os principais nomes cotados para assumir o clube e concordou com Benja: Felipão seria uma boa para o time alvinegro neste momento.

play 4:36 Colombiano foi o convidado do Aqui com Benja deste sábado e analisou como deve ser o próximo treinador do Corinthians

“O Felipão é profissional, já mostrou inúmeras vezes. Quem pensou depois da briga que teve entre Grêmio e Palmeiras que o Felipão ia dirigir o Palmeiras? O Felipão foi e fez Palmeiras campeão. E aí? Se ele aceitar dirigir o Corinthians, vai dirigir do mesmo jeito, com o mesmo tesão que dirigia o Palmeiras. Não vejo por que entrar nessa coisinha que jogador ou técnico de um não pode ir para o outro. É errado. E estão precisando de um técnico e muito. Seria uma boa”, disse.

“Nesses momentos, você não precisa de um técnico só com conhecimento, precisa de alguém que mexa no vestiário. Então nesse caso eu descartaria meu amigo Sylvinho, pela personalidade que eu conheço dele, mesmo com a capacidade que ele tem. Aí os outros estariam na luta. Dorival é um cara experiente e tem manejo de vestiário, o Felipão, não é segredo para ninguém tudo que ele tem, e o Dunga é um cara que jogou futebol, conhece vestiário, jogou no Corinthians e poderia dar certo também. Tem que ter um técnico forte nesses momentos, entrar no vestiário e já falar na cara dos caras o que tem que ser”, completou.

“O Corinthians não é esse grande time, mas se colocar um cara para manejar o vestiário e colocar o time para andar, o time anda! Anda porque os jogadores que estão aí não são ruins, são bons. Talvez alguns não sejam para o Corinthians, mas um treinador pode chegar, arrumar um pouco a casa, colocar os caras para correr… Aí você vai ver diferença, com certeza”, finalizou.

O Corinthians entra em campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Ceará, fora de casa. O time tem apenas 15 pontos conquistados em 14 partidas já disputadas e até está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas empatado com o primeiro time dentro da degola.

VEJA MAIS TRECHOS DO PROGRAMA:

‘Estou chateado com o Corinthians e o Andrés’

play 4:49 Ídolo do clube, ex-volante reclamou por ser deixado de lado pelo presidente Andrés Sanchez

‘Não tem torcida tão apaixonado quanto a do Corinthians’

play 1:50 Ídolo do clube, colombiano se declarou à torcida alvinegra no Aqui com Benja

‘Título no Corinthians vale por dois’

play 1:30 Convidado do Aqui com Benja, colombiano relembrou os tempos com a camisa alvinegra

‘Tenho muita coisa a fazer no Brasil ainda’