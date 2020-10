Riot anuncia First Strike no Brasil

Após anunciar o First Strike, o primeiro torneio global oficial de VALORANT organizado pela Riot Games – desenvolvedora do game de FPS -, a empresa acaba de publicar as datas, o regulamento e mais informações de como o campeonato funcionará no Brasil no site de VALORANT .

First Strike dará continuidade ao crescente embalo dos Esports de VALORANT, novo jogo de tiro tático e competitivo 5×5 com personagens originais. Nesse campeonato, a Riot Games utiliza toda a experiência de uma década na produção de eventos e transmissões internacionais de Esports da melhor qualidade.