Risco do Empreendedorismo – Notícias Concursos

Riscos do Empreendedorismo – Existe definições?

Sabemos que empreender é correr riscos, e assim sendo, o empreendedorismo refere-se a valores pessoais e conceitos.

Para correr riscos é necessário que tenha um perfil mais flexível. Entretanto, o empreendedorismo não é um jogo de loteria, e sim um conjunto de estratégias.

Empreendedorismo é como um investimento de risco

Por isso, os riscos do empreendedorismo são calculados, como um investimento no mercado de ações.

Se todos os investidores pensassem apenas nas perdas, não existiria o mercado de ações. No entanto, o que mantém os investidores ativos são as possibilidades calculadas.

Sendo assim, o investir considera a volatilidade do mercado, e por isso arrisca investir. Todavia, ele considera a volatilidade para respeitar esse risco dentro da sua estratégia, não para desistir das ações.

Essa comparação pode até não ser fidedigna ao empreendedorismo, haja vista que estamos falando de criar uma empresa.

Entretanto, é uma forma de explanar sobre os riscos calculados.

Volatilidade exige respeito

Se a volatilidade e a inflação fossem barreiras, ninguém arriscaria a investir. No entanto, muitos investem com frequência, e se mantêm fiéis a bolsa de valores.

Enquanto outros arriscam tudo e perdem na mesma hora, e desistem de investir. Contudo, é justo culpar o mercado de ações, analisando as duas situações?

No empreendedorismo acontece a mesma coisa, enquanto uns desistem, outros tornam-se referencial de mercado.

Resiliência e estratégia

A diferença está em aprender com o que deu errado e ser resiliente. Não há mágica que garanta o sucesso de um empreendedor, mas assim como no mercado de ações, o conhecimento faz toda a diferença na estratégia.

Por isso, os riscos calculados não impedem perdas, mas te dá um cenário holístico, ao passo que possa entender o que pode dar errado.

Consequências conhecidas?

Calcular os riscos é uma maneira de lidar com as consequências de empreender. Sendo assim, busque conhecimento e planeje cada passo no seu negócio.

O risco não é impeditivo para o sucesso, mas deve ser considerado dentro do seu planejamento.

Calcular seus riscos é um dos caminhos para seu sucesso!