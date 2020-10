Ritinha dribla a lei e comete crime ao se casar com Ruy · .

Ritinha (Isis Valverde) dará mais uma prova de sua inconsequência no capítulo da próxima quinta (14) em A Força do Querer. A “sereia” forjará documentos para se casar com Ruy (Fiuk) antes mesmo de se divorciar de Zeca (Marco Pigossi). No momento em que subir ao altar, ela cometerá um crime ao se tornar bígama.

Carregando no ventre um filho do caminhoneiro, a filha de Edinalva (Zezé Polessa) enganará a todos da família do playboy e se mudará para a casa dos novos sogros.

Joyce (Maria Fernanda Cândido) será a única que não vai engolir a nova nora. A dondoca será contra a festa, contra a união no religioso, mas Ritinha obrigará Ruy a se casar como manda o figurino.

Uma passagem de 20 dias acelerará os acontecimentos, e a protagonista aparecerá entrando na capela de braços dados com Eugênio (Dan Stulbach).

“Ruy, é de livre e espontânea vontade que você aceita Rita Rosa Ferreira como sua esposa?”, questionará o padre. Ele responderá sim. Ritinha não deixará o padre concluir a pergunta para ela. “Ôxi, é sim também”, falará.

Declarados marido e mulher, eles se beijarão, enquanto Joyce torcerá o nariz, inconformada. “Ele está feliz! É o que importa”, comentará Eugênio. “Aquela felicidade de transgredir, quando se tem essa idade. Eu estou enxergando mais à frente”, responderá a ricaça.

Anita (Lua Blanco) acompanhará a cerimônia ao lado de Amaro (Pedro Nercessian), registrará tudo com o celular e mandará as fotos para Cibele (Bruna Linzmeyer), ex-noiva do playboy.

Na festa, Ritinha fará questão de dançar carimbó com Ruy, constrangendo a mãe do noivo. Depois, o casal irá para a nova casa dele, onde será a noite de núpcias.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

