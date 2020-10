Ritinha é flagrada em esconderijo pela noiva de Ruy · .

Ruy (Fiuk) não conseguirá mais manter Ritinha (Isis Valverde) escondida em A Força do Querer. Às vésperas do casamento com o playboy, Cibele (Bruna Linzmeyer) descobrirá que está sendo traída ao flagrar a “sereia” na casa de praia do melhor amigo do noivo. A menina revelará que tem um caso com o empresário e deixará a patricinha chocada na novela das nove da Globo.

Ao levar Ritinha para o Rio de Janeiro, Ruy contou com a ajuda de Amaro (Pedro Nercessian) para esconder a amante. Os rapazes instalaram a filha de Edinalva (Zezé Polessa) na casa de praia do melhor amigo do playboy.

O que eles não esperavam é que a noiva, cansada com os preparativos do casamento, irá tirar uns dias de folga exatamente no esconderijo da personagem de Isis Valverde. Anita (Lua Blanco) será quem sugerirá que a amiga passe um tempo na casa de praia para descansar.

Ao chegar no local e dar de cara com Ritinha, Cibele pensará que ela é amante do namorado da amiga e tentará avisá-la, mas será impedida pela ex-moradora de Parazinho. “Amaro tem nada com isso não, deixa de leseira! Quem me botou aqui foi o Ruy!”, revelará.

Diante do espanto da filha de Dantas (Edson Celulari), a ex de Zeca (Marco Pigossi) começará a revelar todo seu caso com Ruy, contará como os dois se conheceram em sua cidade e completará que o rapaz disse que ela era irmã dele, quando viu uma foto de Cibele na carteira dele. “Eu achando que ele tinha te contado, não contou não, é? E como é que tu estás aqui?”, perguntará a “sereia”.

Mesmo arrasada com toda revelação, Cibele conseguirá perguntar se Ruy prometeu ficar com Ritinha. “Toda hora ele fala é que vai se casar contigo, que quer que eu vá embora de vez, mas eu sei que não quer. Ele está gostando de mim! A verdade verdadeira é essa”, dirá a menina.

Cibele voltará para o Rio de Janeiro e levará a amante de Ruy junto. Ao chegar, ela irá com Ritinha até a casa do noivo e contará a todos que a moça é a amante do filho de Joyce (Maria Fernanda Cândido) e avisará que não terá mais casamento.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.