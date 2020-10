Ritinha surpreende Ruy na lua de mel com canto da ‘sereia’ · .

Ritinha (Isis Valverde) vai deixar Ruy (Fiuk) louco de amor em A Força do Querer. O casal passará a lua de mel em uma praia paradisíaca e a “sereia” levará sua cauda para fazer uma surpresa ao amado. Deitada na cama do hotel com a fantasia, a filha de Edinalva (Zezé Polessa) relembrará o momento que os dois se conheceram na novela das nove.

“Ah, não. A cauda é golpe baixo”, dirá o playboy nos próximos capítulos do folhetim de Gloria Perez. Ele encontrará a amiga de Marilda (Dandara Mariana) sensualizando na cama com o rabo de peixe.

“Primeira vez que tu me viste, eu tava nadando no rio com os botos, não foi?”, responderá a moça, relembrando do encontro do casal em Parazinho no começo da novela da Globo. O filho de Joyce (Maria Fernanda Cândido) admitará que pensou que a morena realmente era uma sereia.

De sereia, Ritinha deixará Ruy louco

Rindo à toa, a nova nora de Eugênio (Dan Stulbach) continuará enlouquecendo o novo marido: “Foi aí que tu ficaste mais doido por mim que eu sei. Pois então, aqui não tem rio, mas tem sereia”, retrucará, sem pudor.

Apesar da surpresa agradavél, o irmão de Ivana (Carol Duarte) não saberá como tirar a fantasia para conseguir transar com a moça. “Como se fosse fácil…”, refletirá o playboy, extasiado com a situação. “Dá teus pinotes!”, responderá Ritinha, provocando Ruy.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança.

