Rivais na semana 6, Tom Brady quer vingança de Aaron Rodgers, porém no golfe

No domingo (18), às 17h25, o Tampa Bay Buccaneers encara o Green Bay Packers, pela semana 6 da NFL. Momento de se preparar para ver um confronto entre Tom Brady e Aaron Rodgers, dois dos melhores quarterbacks da história da liga.

Ao comentar o duelo que se aproxima, Brady disse estar querendo vingança contra Rodgers, porém no golfe.

– Ele me venceu no golf e eu não gostei. Nós jogamos nove buracos no golfe e ele fez um putt para vencer no final. Eu fiquei um pouco com raiva por isso. Eu sempre gostei de passat tempo com ele. Mas ainda estou tentando marcar uma nova partida contra ele – brincou Tom Brady, em coletiva à imprensa de Tampa nesta quinta-feira (15).

Em campo, Aaron Rodgers se enfrentaram em apenas duas ocasiões, com uma vitória para cada lado. O jogo de domingo pode ser a última vez que os dois se encaram na NFL… Ou o início de uma nova rivalidade.