Rivais tropeçam e Flamengo vai chegando

Os dias difíceis do Flamengo no início do Campeonato Brasileiro vão ficando para trás. Com a vitória sobre o Sport na noite desta quarta-feira, o Rubro-Negro alcançou a vice-liderança da competição nacional.

A equipe carioca pode perder o posto nesta quinta-feira, já que o quarto colocado Internacional visita o Bragantino, no complemento da 14ª rodada. Se vencer, o Colorado será o novo vice, porém, com um jogo a mais que o Rubro-Negro.

O tropeço do líder Atlético-MG, que foi derrotado pelo Fortaleza, reduziu a diferença para o Flamengo para apenas três pontos. Já o Palmeiras, que perdeu para o Botafogo, caiu para a quinta colocação.

Com os rivais tropeçando, o atual campeão vai subindo na tabela, e, mesmo sem mostrar em campo a superioridade de 2019, está subindo de produção o suficiente para assustar os rivais pelo título.

Em sua entrevista coletiva após a vitória sobre o Sport, o técnico Domènec Torrent foi cauteloso. Segundo ele, é muito difícil o Flamengo ter sucesso nas três competições que disputa, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.

– É muito difícil. Pode ser o Dome, o Jorge Jesus ou o Pep Guardiola, ganhar novamente é muito difícil. Mas vamos tentar até o último segundo ganhar todos os títulos possíveis. Ganhar tudo de novo é muito difícil, mas vamos tentar, é nosso objetivo. Entramos para vencer todas as competições – afirmou Dome.

O Flamengo está com 24 pontos em 13 jogos, três a menos que o Galo. Na próxima rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Vasco e o Atlético recebe o Goiás. Mesmo se vencer e os mineiros tropeçarem, o Galo seguirá líder por ter mais vitórias.