‘River Plate e Inter são muito maiores que Boca Juniors e Grêmio’

Em entrevista ao Sportv, o meia Andrés D’Alessandro, do Internacional, lembrou sua identificação também com o River Plate e provocou os rivais Grêmio e Boca Juniors.

Questionado sobre qual clássico era mais difícil de jogar entre Gre-Nal e Boca x River, o veterano disse que vê os duelos em condição praticamente de igualdade.

Enquanto respondia, porém, aproveitou para dar a boa e velha alfinetada.

“Acho que é difícil separar, porque (os clássicos) são muito iguais, muito parecidos. A única diferença que eu encontro é que, na Argentina, é muito mais diversificado. Boca e River são de Buenos Aires, mas há mais de 30 equipes em Buenos Aires. Aqui em Porto Alegre, só tem Grêmio e Inter de times grandes, e isso faz com que (a rivalidade) se concentre, se foque muito mais nesses dois times. Faz com que a cidade se mobilize de maneira diferente, e que o pessoal fique muito mais focado e vivendo esse clássico com mais intensidade”, apontou.

D’Alessandro durante jogo entre Internacional e Tolima, pela Libertadores Getty Images

“São (clássicos) parecidos, são iguais os tamanhos das equipes… Obviamente, para mim, que River e Inter são muito maiores do que os outros dois [Grêmio e Boca Juniors]. Para mim é assim. Mas os clássicos são muito iguais”, complementou.

D’Ale é ídolo absoluto das torcidas de River Plate e Inter.

Ele surgiu na equipe de Buenos Aires e somou duas passagens pelo clube, ganhando três Campeonatos Argentinos, uma Copa Argentina e uma Supercopa da Argentina.

Pelo Colorado, o gringo faturou uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana e seis Campeonatos Gaúchos.

Atualmente, o meia é o o 3º jogador que mais vezes jogou pelo time do Beira-Rio na história, a 23 jogos de igualar o 2º colocado.