Rizek chama Mano de ‘mau perdedor’ por atitude após derrota do Bahia para o Fluminense

Uma atitude de Mano Menezes após a derrota do Bahia para o Fluminense neste domingo chamou a atenção de Rizek no ‘Seleção SporTV’ desta segunda-feira e causou reprovação por parte do apresentador. O treinador do Bahia saiu do jogo muito irritado com o árbitro e teve uma atitude, digamos, deselegante com Odair Hellmann, treinador do Fluminense.

Na saída do gramado, Odair estendeu a mão para cumprimentar Mano, que recusou e deixou o Tricolor no ‘vácuo’.

– É feio tudo que ele fez com o árbitro, mas acho isso ainda mais imperdoável, porque é sinal de mau perdedor. Você não cumprimentar seu adversário depois de um jogo… O que o Odair Hellmann tem a ver com a arbitragem? Se é que a arbitragem foi atenuante. Para mim não foi, a arbitragem acertou lances capitais da partida – disse.

O apresentador lembrou ainda casos de cordialidade entre rivais neste domingo, durante a coroação de grandes atletas do tênis, da Fórmula 1 e da NBA.

– A gente viu ontem Djokovic e Nadal, só em Roland Garros, e a maneira como Djokovic se referiu ao seu rival. Depois vimos o respeito que o Lakers teve com o Miami, que foi um adversário digno nessa final de NBA. O filho de Schumacher entregando um capacete para o Hamilton, porque o Hamilton igualou o Schumacher em número de vitórias na Fórmula 1. Aí o técnico do Bahia não cumprimenta o técnico do Fluminense após um jogo? Achei feio demais isso ai – completou.