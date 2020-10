Rizek detona desempenho do Palmeiras: ‘Medíocre’

O São Paulo venceu pela primeira vez no Allianz Parque. Na noite do último sábado, o Tricolor bateu o Palmeiras por 2 a 1, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o comentarista André Rizek, do SporTV, opinou sobre a atuação do Alviverde.

– Mais um jogo medíocre do Palmeiras. Fez ainda menos que contra o Botafogo (derrota por 2 a 1). O São Paulo, muito mais organizado hoje, aproveitou e mereceu ganhar. Boa semana do Diniz. Mexeu (no que era óbvio) e o time reagiu. Passou a batata quente para o outro lado do muro – escreveu nas redes sociais.

No embate entre Fernando Diniz e Vanderlei Luxemburgo, o São Paulo levou a melhor e o triunfo pressionou o treinador palmeirense, que tem sido bastante questionado pelo desempenho e falta de resultados do alviverde. Atualmente, o Palmeiras é o 7º colocado com 22 pontos, e ficou quatro pontos atrás do G-4.