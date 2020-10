Robinho aceita jogar “de graça” por três meses para voltar ao Santos; salário em 2021 seria alto

Prazo para regularização: o Santos será punido novamente por dívidas com Atlético Nacional, da Colômbia, e Huachipato, do Chile, na terça-feira. Livre depois do acordo com o Hamburgo, o Peixe tem até segunda para regularizar novos jogadores. A CBF fará “plantão” no fim de semana e feriado, mas o trâmite é complexo e leva tempo.