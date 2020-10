Ídolo do Santos, Robinho acertou o seu retorno ao Peixe até o final da temporada, em fevereiro de 2021. O atacante, hoje com 36 anos, irá disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e Copa do Brasil pelo Peixe. Veja acima a primeira entrevista de Robinho na volta ao clube.

Rollo, presidente do Santos, e Robinho (Foto: Divulgação/Santos)