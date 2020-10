Robinho questiona acusações e alega que história está “fora de contexto”

Depois de ter o contrato com o Santos suspenso, na noite desta sexta-feira, Robinho questionou as acusações feitas a seu respeito no processo em que é condenado em primeira instância por violência sexual.

Em entrevista aos canais Fox Sports, o jogador alegou que as informações veiculadas na imprensa estão “deturpadas”. Além disso, disse que não realizou nenhum ato sem consentimento da mulher envolvida no processo.

“A imprensa colocou coisas deturpadas a meu respeito. Só que ninguém colocou que a menina pediu, no processo, R$ 3 milhões. Isso ninguém colocou”, disse Robinho.

“É muito difícil ela estar embriagada para não ter o ato, mas lembrar de todo mundo. Então, está meio fora de contexto essas histórias. Eu jamais dei um copo de bebida para essa garota, deixei de respeitar ou fiz alguma coisa sem o consentimento dela. Isso vocês podem ter certeza”, finalizou.

A decisão de romper o contrato aconteceu após a da divulgação de transcrições de conversas de Robinho admitindo participação indireta em ato de violência sexual contra uma mulher albanesa, em 2013, na Itália.

Além dos torcedores, o Peixe foi cobrado por vários de seus patrocinadores sobre o fim do contrato de Robinho durante toda esta sexta-feira.