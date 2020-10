Robinho treina com bola pela primeira vez desde a volta ao Santos

O atacante Robinho treinou com o elenco do Santos pela primeira vez nesta quinta-feira (15), desde que foi anunciado o retorno do jogador no último sábado (10).

O atleta fez a sua primeira atividade no CT Rei Pelé na terça-feira (13), véspera da derrota santista por 1 a 0 para o Atlético-GO, pela 16ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. O “Rei das Pedaladas” esteve presente no estádio, acompanhou o jogo das cadeiras e no intervalo foi ao vestiário, mas ainda não pode estrear, pois aguarda a aprovação da sua contratação pelo Conselho Deliberativo, em reunião que acontecerá na próxima quarta-feira (21). A volta do atacante aos gramados pelo Peixe está prevista para o dia 25 de outubro, contra o Fluminense, pela 18ª rodada do nacional, no Rio de Janeiro.

Contudo, se na primeira atividade, Robinho tinha feito apenas trabalho físico, na desta tarde o camisa 7 foi ao campo e trabalhou com bola com os jogadores reservas no revés contra o Dragão. Os titulares fizeram apenas regenerativo, e o Alvinegro terá apenas o treino desta sexta-feira (16) para se ajustar para o confronto diante do Coritiba, no sábado (17), às 19h, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Lucas Veríssimo, o volante Alison e o atacante Marinho, que desfalcaram o Peixe contra o Atlético-GO por problemas físicos, seguem como dúvidas. O trio ficou apenas na parte interna do Centro de Treinamentos nesta quinta-feira (15).

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-direito Pará é desfalque garantido. Por sua vez, Jobson, que cumpriu suspensão com o Rubro-Negro goiano, retorna diante do Coxa.