Rodrigo Caio e Everton Ribeiro chegam à Granja para defender a Seleção Brasileira

Um dia depois da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, no Maracanã, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro pegaram uma carona rumo a Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, e já se encontram na Granja Comary. A dupla rubro-negra defenderá a Seleção Brasileira nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias – contra Bolívia, dia 9, e Peru, dia 13.

Os jogadores do Flamengo, pela proximidade ao CT da Seleção, foram um dos primeiros atletas convocados por Tite a chegarem para os treinos na Granja. O jogo diante da Bolívia será em São Paulo, mais precisamente na Neo Química Arena (do Corinthians). Já contra o Peru será em Lima.

Além de Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, o Flamengo também viu Mauricio Isla e Arrascaeta convocados, paras as seleções chilena e uruguaia, respectivamente. O quarteto deve voltar aos treinos no Ninho do Urubu dia 14 deste mês.

Em tempo: Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta serão ausência nas seguintes partidas do Flamengo: contra Sport (dia 7), Vasco (10) e Goiás (13), todas pelo Campeonato Brasileiro.