Rodrigo descobre que guris da baia ‘não são amados pelo Brasil’ · .

Eliminado de A Fazenda 12, Rodrigo Moraes descobriu que os guris da baia “não são amados pelo Brasil”. Nesta sexta-feira (2), o ator relembrou sua participação no confinamento rural e disse que mudou de ideia sobre o quarteto formado por ele e Biel, Lucas Strabko, o Cartolouco, e JP Gadêlha.

“Agora eu tenho certeza que não, com o pouco das informações que eu obtive aqui. Não tem mais o que falar, é não. Tenho certeza que não são amados, nem pelo Brasil e [nem] pelo povo que tá la na casa”, confessou Rodrigo na Live do Fazendeiro, exibida nas redes sociais do reality.

No confinamento, o ator acreditava que o quarteto havia sido injustiçado pelos outros peões e, por isso, receberia o apoio dos telespectadores. “Estão vendo que a gente está sendo metralhado sem motivo, só por julgarem que somos fortes. Então, pode ter certeza que a gente criou uma identificação com o povo brasileiro na questão de injustiça social, racial, uma série de coisas, viram que a gente foi excluído e vão apoiar a gente”, justificou na transmissão.

Ao ser questionado sobre a imagem de Biel antes do programa, que é criticado por uma parcela do público, Rodrigo afirmou que compartilhava desta visão antes do confinamento. “E aí, me surpreendi. Não sei se ele está atuando. Se tiver, tá legal, tá bem na atuação. Se for real essa humildade, que ele é atacado e fica na dele, se for genuíno, parabéns!”, complementou.

Rodrigo também aproveitou a live para comentar sobre o suposto assédio sexual que teria sofrido de Jojo Todynho. “Tava zoando para ver até aonde ela ia, para ver se ela reconhecia. Tanto é que ela entrou na onda e dizia: ‘Gente, o Rodrigo tá delirando’. Foi tudo na brincadeira, mas óbvio que não foi [assédio]”.

