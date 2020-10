Rodrigo Faro debocha de Luiza Ambiel e canta Raça Negra · .

Rodrigo Faro aproveitou a polêmica entre Luiza Ambiel e Luiz Carlos para debochar da peoa de A Fazenda 12. Neste sábado (17), Lucas Selfie relembrou a gravação do dominical e afirmou que o apresentador cantou uma música do grupo Raça Negra durante a sabatina com Carol Narizinho, eliminada da semana.

“Agora o Faro cantar Raça Negra foi tipo assim”, afirmou o youtuber, e Lipe Ribeiro complementou aos risos: “Nossa senhora!”. “O que foi aquilo velho?”, questionou Mariano entre gargalhadas.

“Ele é muito debochado. Cara, foi muito bom. Ou seja, foi assunto essa porra”, opinou Lipe. “Foi, claro que foi”, concluiu o sertanejo.

Nas sextas-feiras, o apresentador do Hora do Faro “invade” o reality rural para a gravação do quadro A Fazenda – Última Chance. Ontem (16), a ex-panicat participou da atração, disse que o namorado de Yá Burihan está “fazendo VT” e chamou Lidi Lisboa de “trapaceira”.

Confira a conversa dos peões e também o vídeo em que Rodrigo Faro canta Raça Negra com os peões:

FARO CANTOU RAÇA NEGRA NA ATIVIDADE ONTEM SOCORRO KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/zCz34Vbsjp

— Nara 🕊 (@_naratb) October 17, 2020

Eu tô morrendo que o Faro fez todo mundo cantar a música do Raça Negra em #AFazenda12 😂😂 pic.twitter.com/4UMuAFSECm

— Fagner Vilela ® (@FagneerVileela) October 17, 2020

