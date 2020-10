Roger Flores é detonado na web por comentários ‘sem noção’ no SporTV · .

Roger Flores foi detonado nas redes sociais nesta quinta-feira (15) após comentários “sem noção” feitos na transmissão de Flamengo 1 x 1 Red Bull Bragantino, no canal SporTV. O ex-jogador virou alvo de uma enxurrada de críticas dos torcedores rubro-negros, e também de outros internautas, especialmente por cornetar o técnico do clube carioca, Domènec Torrent.

Roger não concordou com a substituição do atacante Pedro, que saiu no intervalo do jogo, e fez vários questionamentos sobre a decisão do treinador espanhol. A mudança se deu por cansaço e não por uma questão técnica, já que o jogador havia entrado em campo por mais de 90 minutos há dois dias, na última terça (13).

Os internautas reforçaram que Pedro saiu por causa do desgaste físico, e dispararam críticas ao comentarista do SporTV, que virou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Ele foi acusado de ser irresponsável ao negar aspectos científicos com frases prontas e ignorar o fato de que o risco de lesões aumenta em caso de uma sequência desgastante de partidas e de pouco tempo de descanso.

“Cornetar descanso com jogo em 48h é complicado, hein?”, questionou a jornalista Raíssa Simplício. “O que o Dome fez pro Roger? Os comentários já se tornaram caricaturais”, perguntou o jornalista e escritor Mário Magalhães.

Depois da partida, Domènec confirmou que substituiu o atacante pelo risco de lesão, e que havia sido alertado pelo departamento médico do clube de que o jogador só poderia atuar por 45 minutos.

“Pagaria o dobro do Premiere se eu pudesse mutar os comentários de Roger Flores”, escreveu o flamenguista Airton Reis. “Impressionante como o Roger Flores fala tanta besteira em uma transmissão só”, disparou o internauta Iron Son.

O ex-namorado de Adriane Galisteu e Deborah Secco também foi reprovado por mostrar desconhecimento na transmissão ao falar que o jogador Jan Hurtado, do Bragantino, era zagueiro, quando, na verdade ele é atacante.

Veja a reação da web sobre os comentários de Roger Flores:

É muita irresponsabilidade falar em rede nacional que o antigo treinador tinha a filosofia de não poupar enquanto o atual gosta de rodar o time, numa semana em que a equipe jogou sábado, terça e quinta. Passou a transmissão inteira negando a ciência com frases prontas. Tá fácil..

O que o Roger Flores fez com o Domenec, hoje, foi covardia. Culpando o técnico pelo time estar abaixo FISICAMENTE após uma sequência de surto de COVID, lesões, convocações e jogos com 48h de descanso. Ridículo esse cara. E um monte de tapado embarcando na desse quadrúpede.

Esse Roger flores é patético como comentarista, o cara era jogador de futebol, ele sabe muito bem que não para ter intensidade em jogos com intervalos de 48 horas.

Roger Flores, o MAIOR chinelinho que esse país já viu, criticando treinador que pensa no estado físico de seus atletas. Enfim, a hipocrisia.

