Rogério Ceni é o goleiro que mais ganhou, Dida vem a seguir; veja todos

Desde 1970, o Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet foi ganho por 34 goleiros diferentes em 50 edições de Campeonato Brasileiro, sendo que dez deles levaram o tradicional troféu mais de uma vez. Destes, dois se destacam como os maiores vencedores: Rogério Ceni e Dida.

Segundo jogador com mais partidas disputadas na competição nacional (574) e, disparado, o arqueiro com mais gols marcados na mesma (65), o ídolo do São Paulo ganhou seis vezes a honraria. Em 2008, além de levantar o tricampeonato como capitão, foi ainda o Bola de Ouro, dada ao eleito como melhor do certame.

Em 2015, Rogério ganhou mais uma Bola de Ouro, daquela vez pelo Conjunto da Obra, quando disputou seu 22º e último Brasileirão, aos 42 anos.

Já Dida ganhou a Bola de Prata quatro vezes, sendo o único vencedor por três clubes diferentes: Vitória, Cruzeiro e Corinthians.

Entre os goleiros ganhadores do prêmio, outros três também levaram a Bola de Ouro: o argentino Cejas, pelo Santos, em 1973; Taffarel, pelo Internacional, em 1988; e Roberto Costa, pelo Athletico-PR, em 1983, e pelo Vasco, no ano seguinte.

Entre os arqueiros que levaram a honraria mais tradicional do futebol nacional e ainda foram campeões do Brasileiro estão Leão (Palmeiras, 1972), Manga (Internacional, 1976), Gilmar (São Paulo, 1986), Ronaldo (Corinthians, 1990), Wágner (Botafogo, 1995), Carlos Germano (Vasco, 1997), Dida (Corinthians, 1999), Fábio Costa (Corinthians, 2005), Rogério Ceni (São Paulo, 2006/2007/2008), Diego Cavalieri (Fluminense, 2012), Fábio (Cruzeiro, 2013), Jaílson (Palmeiras, 2016), Weverton (Palmeiras, 2018) e Diego Alves (Flamengo, 2019).

Veja, ano a ano, todos os goleiros ganhadores de Bola de Prata

1970 – Picasso, Bahia

1971 – Andrada (argentino), Vasco

1972 – Leão, Palmeiras

1973 – Cejas* (argentino), Santos

1974 – Joel Mendes, Vitória

1975 – Waldir Peres, São Paulo

1976 – Manga, Internacional

1977 – Edson Cimento, Remo

1978 – Manga, Operário-MS

1979 – João Leite, Atlético-MG

1980 – Carlos, Ponte Preta

1981 – José Benítez (argentino), Internacional

1982 – Carlos, Ponte Preta

1983 – Roberto Costa*, Athletico-PR

1984 – Roberto Costa*, Vasco

1985 – Rafael, Coritiba

1986 – Gilmar, São Paulo

1987 – Taffarel, Internacional

1988 – Taffarel*, Internacional

1989 – Gilmar, São Paulo

1990 – Ronaldo, Corinthians

1991 – Marcelo, Bragantino

1992 – Gilberto, Sport

1993 – Dida, Vitória

1994 – Ronaldo, Corinthians

1995 – Wágner, Botafogo

1996 – Dida, Cruzeiro

1997 – Carlos Germano, Vasco

1998 – Dida, Cruzeiro

1999 – Dida, Corinthians

2000 – Rogério Ceni, São Paulo

2001 – Emerson, Bahia

2002 – Diego, Juventude

2003 – Rogério Ceni, São Paulo

2004 – Rogério Ceni, São Paulo

2005 – Fábio Costa, Corinthians

2006 – Rogério Ceni, São Paulo

2007 – Rogério Ceni, São Paulo

2008 – Rogério Ceni*, São Paulo

2009 – Victor, Grêmio

2010 – Fábio, Cruzeiro

Dida, pelo Corinthians, e Rogério Ceni, pelo São Paulo Arte ESPN

2011 – Fernando Prass, Vasco

2012 – Diego Cavalieri, Fluminense

2013 – Fábio, Cruzeiro

2014 – Marcelo Grohe, Grêmio

2015 – Marcelo Grohe, Grêmio

2016 – Jaílson, Palmeiras

2017 – Vanderlei, Santos

2018 – Weverton, Palmeiras

2019 – Diego Alves, Flamengo

*Ganharam também a Bola de Ouro