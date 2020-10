ROI – Retorno sobre Investimentos

ROI – O Indicador dos Investimentos

Falamos sobre o ROI aplicado ao Marketing, porém, o ROI é aplicável a toda a empresa.

Os índices financeiros apresentam informações que avaliam vários aspectos de uma empresa.

Demonstrações Contábeis

Assim sendo, através das demonstrações contábeis é possível coletar dados, que em conjunto, servem de base para análises e decisões sobre o negócio.

Muitos são os índices que expressam a situação financeira da empresa. Sendo esses índices referentes as informações sobre liquidez, endividamento, margem de lucro, retorno sobre investimentos, entre outros.

Um dos índices mais conhecidos é o ROI (Returnon Investment), já que expressa o retorno obtido sobre os investimentos. Ou seja, é possível saber qual foi o ganho ou prejuízo. Por isso aplica-se o ROI para diferentes finalidades.

ROI – por setor ou geral

O ROI é usado para expressar o retorno sobre um investimento isolado ou sobre toda empresa, a necessidade é que determina a metodologia usada.

Para avaliar o retorno sobre investimento é calculado o retorno bruto, o valor investido é subtraído, e dividido pelo valor investido.

Cálculo do ROI

Para avaliar o retorno da empresa como um todo, divida o valor do lucro líquido do período pelo valor do ativo total da empresa. Por conseguinte, multiplique por 100. Assim obtém o resultado percentual.

Fórmula do ROI

ROI = ( receita – custo ) x 100

) x 100 custo

Essas informações encontram-se nas demonstrações contábeis DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), bem como no Balanço Patrimonial. Assim sendo, quanto maior for o resultado obtido, melhor será o retorno do investimento.

Indicador direciona a empresa

A correta interpretação desse indicador possibilita identificar quais investimentos valem a pena manter ou quais não deram certo.

Assim permite saber se os valores dos ativos estão dando o retorno esperado. O ROI é aplicável nas projeções de investimentos. Assim, entende-se qual o prazo do retorno, já que ao inverter a fórmula se obtém esse resultado.

Decisões estratégicas

Muito mais do que lucro ou prejuízo sobre investimentos. Sendo assim, o resultado do ROI serve como base para tomar decisões importantes quanto ao seu negócio.

Por isso, mantenha que esse índice sempre atualizado para que as análises e decisões estejam sempre embasadas na realidade financeira do empreendimento.