Rollo admite a possibilidade de negociar jogadores para pagar dívidas do Santos

O presidente em exercício Orlando Rollo admitiu a possibilidade de vender jogadores para quitar as dívidas do Santos. Em entrevista ao canal Fox Sports, o dirigente alvinegro afirmou que não gostaria de abrir mão de nomes do atual elenco, mas que não terá outra saída caso seja necessário.

“Eu não posso enganar o torcedor. É óbvio que eu não gostaria de negociar jogador, negociar jogador da base. Entretanto, se for necessário fazer isso para que o Santos não seja penalizado com perda de pontos, rebaixamento, até mesmo eliminação da Libertadores – que são punições possíveis conforme o nosso advogado – infelizmente nós vamos ter que fazer isso. Nenhum presidente quando assume o clube quer fazer isso, vender jogador, fatiar a base; mas, infelizmente, o Santos está sem capital e na iminência de perder pontos, então como esse caso é extremo eu não descarto – não estou dizendo que vou fazer – mas não descarto”, declarou.

Conforme publicado pela Gazeta Esportiva nesta sexta-feira, o Peixe não descarta negociar o zagueiro Lucas Veríssimo, constantemente procurado por clubes europeus. Os representantes do atleta estão em contato com os dirigentes alvinegros e uma conversa neste sentido pode acontecer nos próximos dias.

No entanto, Rollo definiu pelo menos um nome como inegociável. Destaque do Santos em 2020, com 12 gols e quatro assistências em 19 jogos, o atacante Marinho não deve deixar a equipe da Vila Belmiro nesta temporada. O mandatário ainda revelou não ter propostas por Soteldo.

“O Marinho é inegociável, se eu oferecer ele para outro clube eu até apanho em casa. Pelo Soteldo não tem nenhuma proposta que eu tenha recebido”, disse o presidente em exercício.

O Santos volta a campo neste domingo (4), às 18h15 (de Brasília), quando visita o Goiás, em Goiânia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Cuca atualmente ocupa a nona colocação na tabela, com 17 pontos conquistados.