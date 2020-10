Rollo aposta em Comitê de Gestão “isento” e espera por indicações para transição no Santos

O presidente em exercício Orlando Rollo aposta em um Comitê de Gestão “isento” e um Comitê de Transição “democrático” para ajeitar o Santos nas próximas semanas.

Rollo e os demais integrantes do seu grupo político tiveram duas ideias para esse início de mandato provisório: um Comitê de Gestão com lideranças variadas do Peixe e a abertura da “caixa preta” do Alvinegro antes da eleição prevista para a primeira quinzena de dezembro.

Dentre os membros convidados para o Comitê de Gestão, estão integrantes de grupos políticos diferentes, à exceção de aliados de José Carlos Peres.

Os novos gestores são Alexandre Santos e Silva, Caio França, Eduardo Filetti, Luiz Fernando Cardoso, Mario Badures, Paulo Correa Jr e Raphael Vita.

Alexandre Santos e Silva e Luiz Fernando Cardoso são empresários. Eduardo Filetti é médico veterinário. Mario Badures e Raphael Vista são advogados. Caio França e Paulo Correa Jr exercem mandato de deputado.

A ideia de Rollo é ter debate e nem sempre opiniões semelhantes no Comitê de Gestão. Peres, por exemplo, tinha um colegiado quase sempre a favor de suas decisões.

Outra decisão de Orlando Rollo foi a criação de um Comitê de Transição com representantes dos oito pré-candidatos à presidência do Santos: Daniel Curi, Esmeraldo Tarquínio, Fernando Silva, Milton Teixeira Filho, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Vagner Lombardi. A organizadora do órgão será a conselheira Marisa Brigido Mendes.

Os pré-candidatos e seus representantes terão a oportunidade de saber das contas do Santos e acompanhar os próximos passos para não haver a justificativa de “surpresa” ao sentar na cadeira de presidente oficialmente em janeiro.

“Quem não quiser participar e se inteirar, está se candidatando para quê? Ofertamos oportunidade única de transparência no futebol brasileiro. Desconheço algum clube com comitê de transição com todas as correntes políticas envolvidas. Creio que é interesse de todos”, disse Orlando Rollo, em entrevista coletiva. “Precisamos de todos os verdadeiros santistas. Conversei com alguns candidatos, conversarei com todos. Alguns toparam. É apolítico, não sou candidato. Meu grupo está aberto a apoiar um candidato com maior afinidade. Peço humildemente apoio e auxílio”, completou.

Em reunião com o Comitê de Gestão e parte do Comitê de Transição na última quarta-feira, Orlando Rollo anunciou a criação de um organograma para o Santos e aguarda pela data de uma reunião para apreciação no Conselho Deliberativo. O presidente do CD, Marcelo Teixeira, esteve em Brasília e acompanhou a apresentação via videoconferência.