Rollo diz que “fará força” para renovar o contrato de Pará no Santos

Presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo promete esforço para renovar o contrato de Pará, válido até 31 de dezembro de 2020.

Não há uma negociação avançada, mas o Peixe deve fazer uma proposta para ficar com o lateral-direito titular e um dos capitães do elenco.

“Falei com o Pará. Não fomos tão a fundo. Pará é uma grande liderança do elenco. No meu entendimento, deve continuar. Farei força para ele ficar e tem jogado com muito afinco. Gosto muito do Pará, peça muito importante na equipe e deve permanecer. Vamos discutir isso com Comitê de Gestão e Comitê de Transição”, disse Rollo, nesta sexta-feira.

Pará foi contratado pelo Santos em agosto de 2019. Ele tem 34 anos e 229 jogos pelo Peixe no total, contabilizando a primeira passagem, entre 2008 e 2012.