Rollo praticamente descarta Robinho no Santos: “Seria uma insanidade”

Presidente em exercício, Orlando Rollo descartou a contratação de Robinho no Santos. O Peixe, mesmo assim, marcou uma reunião com a advogada do atacante, Marisa Alija, para essa sexta-feira. A profissional cuida de atletas da base.

A situação só mudaria se o Robinho pudesse se enquadrar na realidade financeira do Alvinegro. E a realidade é bem difícil.

“Temos que ter coerência e passar a verdade ao torcedor. Não podemos enganar ou iludir. Santos está na beira do abismo e seria insanidade trazer um jogador do nível do Robinho. Ele é meu ídolo, precisamos de reforços, Cuca pede. Mas Santos está falido. Nossa prioridade é pagar dívidas ou renegociar. Precisamos que o clube sobreviva pelo menos até dezembro, quando uma nova gestão se inicia. No momento, apesar de eu querer trazer, está descartado. Repito: não podemos enganar o torcedor”, disse Rollo, na noite desta quinta-feira.

Robinho pode voltar ao Santos

Robinho tem 36 anos e está livre no mercado desde a saída do Basaksehir, da Turquia, em agosto. Ele viria apenas sob o custo de salários e possíveis luvas. A ideia do atacante é se aposentar no Santos.

Em 2017, Robinho foi condenado por violência sexual na Itália a nove anos de prisão e recorre em liberdade. A sentença aponta que o crime teria ocorrido em janeiro de 2013. O atleta e outros cinco homens teriam violentado uma mulher da Albânia. O jogador nega.