Roma e Dzeko avançam em negociações por renovação

Com contrato até 2022, Edin Dzeko tem conversas avançadas por uma renovação com a Roma. De acordo com a imprensa italiana, o atacante, que esteve próximo de deixar a equipe italiana na última janela de transferências, pode se aposentar no clube.

O atacante bósnio era um dos principais alvos da Juventus, mas o negócio acabou não acontecendo. O clube de Turim acabou contratando Álvaro Morata, que estava no Atlético de Madrid.

Desde 2016 na Roma, Dzeko atuou em 224 partidas pela equipe italiana, marcou 106 gols e deu 50 assistências.