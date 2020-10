Romero sai do banco, faz dois gols, mas Paraguai cede empate ao Peru

Paraguai e Peru abriram a campanha nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 com um equilibrado e emocionante empate por 2 a 2. O jogo desta quinta-feira (8), em Assunção, teve todos os gols no segundo tempo e dois personagens principais.

André Carrillo abriu o placar para a seleção peruana logo a seis minutos da segunda etapa. Até que Angel Romero, ex-atacante do Corinthians e hoje no San Lorenzo, saiu do banco para fazer dois gols e virar para os paraguaios. Ele seria o herói da noite se Carrillo, a 13 minutos do fim, não empatasse para dar números finais ao belo jogo.

O confronto na capital paraguaia teve muitos jogadores que estão no Brasil ou passaram pelo Campeonato Brasileiro. Nomes como Gatito Fernández, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Ángel Romero, Luis Advincula, Trauco, Yotun e Christian Cueva, além do técnico argentino Ricardo Gareca, do Peru.

As seleções fizeram um confronto equilibrado, que ficou mais emocionante no segundo tempo. Logo aos seis, Carrillo aproveitou erro da defesa paraguaia, recebeu passe de cobrança de lateral e bateu de primeira para abrir o placar para o Peru.

Dario Lezcano e Carlos Zambrano disputam bola em Paraguai x Peru Luis Vera / Getty Images

Romero, aos 20, empatou para o Paraguai, após cruzamento de Espínola pelo lado direito. O ex-corintiano apareceu de novo no ataque aos 35 minutos, aproveitou desvio de Espínola após escanteio e virou o jogo para os donos da casa. O Peru buscou o empate quatro minutos depois, com Carrillo, de cabeça, após cruzamento de Trauco.

O resultado deixa ambas as equipes com um ponto na tabela de classificação e adia a conquista da primeira vitória. A nova chance acontece na terça-feira (13). O Paraguai visita a Venezuela, às 19h (de Brasília), enquanto o Peru tem um grande desafio: o Brasil, às 21h, em Lima.