Rômulo quer fim de temporada perfeito em 2020 no Busan I Park

O meia Rômulo, que está na Coreia do Sul vestindo a camisa do Busan I Park e que foi um dos responsáveis pelo acesso do clube para a primeira divisão do país, falou sobre a expectativa para a equipe fazer uma grande reta final de temporada em 2020.

– Vamos lutar muito para que essas próximas semanas sejam de grandes resultados para todos. Vamos trabalhar muito para que possamos terminar bem o campeonato, com o Busan em uma boa posição na tabela de classificação. O grupo está se dedicando muito para que isso aconteça – disse.

Ainda de acordo com o atleta, que foi revelado nas categorias de base do Bahia, esse ano tem sido muito bom para ele individualmente.

– Esse ano, mais uma vez, tem sido muito especial individualmente. Tenho trabalhado muito para ajudar o Busan e para melhorar meu rendimento em campo com a camisa do clube.