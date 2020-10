Ronald diz que está confiante para confronto diante do Palmeiras

Após atuar os 90 minutos contra o São Paulo no empate por 3 a 3 pelo encontro de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil, o volante Ronald já “virou a chave” para o Brasileiro. No próximo domingo (18), às 20h30, a equipe receberá o Palmeiras na Arena Castelão pela 17ª rodada do campeonato.

Confiante, o atleta relembrou grandes atuações do time cearense em

casa para justificar o otimismo.

– Ganhamos do Atlético-MG e do Inter aqui. Duas das melhores equipes do Brasileirão. Sem falar nesse empate contra o São Paulo, mesmo atuando com dois a menos na parte final da partida. Já mostramos do que somos capazes em nossos domínios – destacou Ronald.

Com 21 pontos e na oitava posição, o Fortaleza está muito próximo do

Palmeiras na tabela – sétimo colocado com 22 pontos:

-É um confronto direto. Se ganharmos, podemos ficar muito próximos do G4. Vai ser um jogo difícil porque o elenco do Palmeiras é bastante qualificado, mas, como eu disse, nós também temos nosso valor e provamos isso dentro da

competição.