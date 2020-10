Ronald Koeman elogia duelo entre Barcelona e Sevilla: ‘Resultado justo’

O técnico Ronald Koeman elogiou a postura de sua equipe no jogo contra o Sevilla, mas também fez questão de enaltecer o adversário. Para o holandês, o resultado de 1 a 1 no Camp Nou foi justo.

– Foi um jogo muito disputado, disputado por duas grandes equipas. No final, penso que poderíamos ter ganho, mas o empate parece ter sido um resultado justo – disse Koeman.

O treinador, no entanto, fez questão de lembrar sobre o calendário apertado e disse que os jogos em sequência atrapalharam o rendimento de sua equipe. Foi o terceiro jogo do Barcelona no espaço de uma semana.

– A nossa precisão de passes não foi boa hoje. Mas é também o nosso terceiro jogo em uma semana e notamos cansaço contra uma equipa muito exigente fisicamente – finalizou.