Ronaldo congratula Neymar pela vice-artilharia histórica da Seleção Brasileira

Com três gols na vitória do Brasil sobre o Peru na última terça-feira, Neymar se isolou como o segundo maior artilheiro da história da Seleção Brasileira com 64 gols. O camisa 10 ultrapassou Ronaldo, que somou 62 entre 1994 e 2006.

Em suas redes sociais, o Fenômeno comemorou a marca de Neymar e elogiou o atacante do PSG. “Todo o meu respeito por ti Neymar! Joga muito, dá assistência, toca, dribla e goleia. O céu é o limite. Voa, moleque! Que história linda você está escrevendo. Um jogador completo e cada vez mais maduro. Craque!”, escreveu.

“Sei o quanto a amarelinha é pesada e lidar com a pressão fora de campo, às vezes, é mais desafiador do que a própria bola no pé. Agora me diga você: da onde viemos, onde chegamos… quem vai nos dizer o que é impossível? Siga confiando nos seus instintos porque o talento é seu e ninguém pode tirar de você. Tem muito recorde pra superar e as suas marcas pra deixar. Orgulho de ver um brasileiro no topo”, completou.

Agora, o único à frente de Neymar na lista é Pelé, com 77 gols marcados pelo Brasil. O atual dono da camisa 10 terá a chance de diminuir a distância em novembro, quando a Seleção faz mais dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas, contra Venezuela e Uruguai.