Ronaldo Lopes apresenta propostas de governo para empresários de Penedo

Incentivos fiscais, desburocratização e investimentos em infraestrutura

Empresários, comerciantes, lojistas e ambulantes reuniram-se com Ronaldo Lopes e João Lucas para ouvir e debater propostas para o desenvolvimento econômico de Penedo.

A cidade com infraestrutura bem melhor do que a que tinha até 2012 está pronta para se consolidar como polo turístico, industrial e agrícola, gerando assim mais emprego e renda para seus moradores.

Investimentos

Com seu Centro Histórico revitalizado e orla urbanizada no Barro Vermelho, Penedo já conta com um Centro de Convenções praticamente pronto: o Cine São Francisco, investimentos coordenados por Ronaldo Lopes direcionados ao turismo, carro-chefe do progresso da cidade patrimônio nacional.

O candidato que vai priorizar as compras da prefeitura no comércio local também reforçará o apoio ao agricultor familiar penedense, assegurando a aquisição de mais alimentos para a merenda escolar.

A burocracia será reduzida para empreendedores de todos os portes, atraindo assim mais investimentos. Outro aspecto positivo no governo de Ronaldo Lopes/João Lucas será o programa de oferta de linhas de crédito, a exemplo do que é disponibilizado pelo governo estadual, por meio da Agência Desenvolve.

Menos impostos, mais incentivos fiscais

Ronaldo Lopes também ampliará o calendário anual de eventos para aumentar o fluxo de pessoas em Penedo e, por consequência, fazer com que circule mais dinheiro na cidade que terá carga de impostos reduzida e mais incentivos fiscais para os setores da indústria, da agricultura e do comércio.

A parceria com Renan Filho é outra garantia para, daqui pra frente, efetivar novos avanços no município.

A recuperação ou construção de rodovias de acesso a Penedo, além da pavimentação de ruas na cidade, já são uma realidade. As obras facilitam a vida de moradores e turistas que, graças ao apoio do governo estadual, serão presenteados com mais projetos elaborados por Ronaldo Lopes: a prainha de Penedo urbanizada e um receptivo turístico à altura das belezas do nosso Rio São Francisco e da Cidade dos Sobrados.

Por Assessoria