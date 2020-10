Rookie report: o brilho dos calouros na semana 5 da NFL

Final de mais uma rodada e é hora de olhar com atenção para o desempenho dos calouros na NFL. E os novatos têm feito bonito na liga, se destacando e, inclusive, recebendo premiações de melhor jogador da semana. Chase Claypool, do Pittsburgh Steelers, e Patrick Queen, do Baltimore Ravens, foram eleitos melhores jogadores de ataque e defesa, respectivamente, da Conferência AFC na semana 5.

Na maratona de jogos de domingo, o clássico da AFC North entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, com vitória dos Ravens por 27 a 3, foi dominado por Patrick Queen. O camisa 48 liderou a defesa de Baltimore com nove tackles, um sack, dois fumbles recuperados, um touchdown e um fumble forçado. Do outro lado, o laureado Joe Burrow teve um desempenho abaixo do esperado com apenas 183 jardas, uma interceptação e dois fumbles sofridos.

No clássico da Pensilvânia, o Pittsburgh Steelers continua invicto na temporada após vencer o Philadelphia Eagles por 38 a 29. Essa vitória pode colocar na conta do wide receiver Chase Claypool. O calouro terminou o confronto com incríveis quatro touchdowns.

Em outro clássico divisional da rodada, desta vez pela AFC West o Las Vegas Raiders derrubou o então invicto Kansas City Chiefs por 40 a 32. Pelo lado vencedor, a 12° escolha geral, o wide receiver Henry Ruggs III marcou seu primeiro touchdown na liga. terminando a partida com 118 jardas, com uma média de 59 por recepção

No duelo pela AFC South, o Houston Texans conquistou a sua primeira vitória após a demissão de Bill O’Brien, 30 a 14, em cima do Jacksonville Jaguars. O wide receiver Laviska Shenault Jr liderou as estatísticas de recepções com sete para 79 jardas.

Shenault breaking arm tackles to get a 1st down. 💪 Jaguars have a young, talented WR duo in Chark and Shenault. They’re both gonna be studs but they need a QB who can press it downfield to maximize their talent. pic.twitter.com/6HxNzKLqpN — Joe Tidei (@JoeyProspects) October 14, 2020

No jogo entre Indianapolis Colts e Cleveland Browns, vencido pela franquia de Ohio por 32 a 23, destaque novamente para o kicker Rodrigo Blankenship que fez mais um jogo perfeito, com 11 pontos totais, 3/3 em FG e 2/2 em XP.

No clássico da NFC East, o Dallas Cowboys venceu o New York Giants por 37 a 34, a partida ficou marcada pela terrível lesão do quarterback titular dos Cowboys Dak Prescott, uma fratura no tornozelo que o deixará de fora do restante da temporada. CeeDee Lamb apesar de não ter entrado na endzone, liderou os texanos com 124 jardas em oito recepções, com uma média de 15.5 por recepção.

No Monday Night da rodada, o New Orleans Saints recebeu o Los Angeles Chargers, em um jogo de tirar o fôlego, vencido pela franquia da Louisiana por 30 a 27. O quarterback calouro dos Chargers, Justin Herbert fez uma partida mágica apesar de ter saído derrotado. Foram quatro touchdowns para 264 jardas e um rating de 122.7. Herbert se tornou o calouro com mais passes para touchdowns na história do MNF.