Rosângela leva lição de moral da nora e murcha · .

Rosângela (Malu Galli) vai pagar a própria língua na reta final de Totalmente Demais. A mãe de Jonatas (Felipe Simas) ficará revoltada com Eliza (Marina Ruy Barbosa) depois que seu filho for esfaqueado para defender a amada. Revoltada, ela vai soltar os cachorros na nora, mas levará uma lição de moral quando a ruiva salvar a vida do mocinho da novela das sete.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 7, Dino (Paulo Rocha) invadirá o quarto da enteada para se vingar dela. Porém, o funcionário da Bastille defenderá a namorada e levará a pior. Gravemente ferido, ele será encaminhado ao hospital.

Rosângela (Malu Galli) entrará em desespero ao receber a notícia do acidente do filho. “Essa menina só traz desgraça”, reclamará ela. Na sala de espera, a meia-irmã de Fabinho (Daniel Blanco) tentará pedir desculpas à dona de casa.

“Deixa de ser sonsa, garota. Você vive se aproveitando dos sentimentos do meu menino. Você sempre bem, e ele sofrendo. Se meu filho morrer, a culpa é sua! Vive metendo o meu filho em roubada. Se o Jonatas ficar bem, você vai sumir pra sempre da vida dele”, gritará a personagem de Malu Galli.

Eliza ficará sem chão com a revolta da sogra. “Rosângela tem razão. É tudo culpa minha. Se o Jonatas morrer, eu não vou me perdoar. É de mim que o Dino queria se vingar. O Jonatas só tava me defendendo, ele sempre fez tudo por mim desde o dia que eu cheguei no Rio de Janeiro”, dirá a herdeira de Gilda (Leona Cavalli).

O jogo virará porque o irmão de Wesley (Juan Paiva) precisará de um transplante urgente para sobreviver. Rosângela se oferecerá para o procedimento, mas descobrirá que não é compatível com o do garoto. “A gente tá em busca de um doador tipo O+”, dirá o profissional.

Os familiares do jovem se desesperarão diante do impasse, até que Eliza quebrará o silêncio. “Eu sou O+, eu posso e quero doar. Eu preciso fazer alguma coisa pelo Jonatas”, disparará a filha de Germano.

O médico, então, vai explicar os riscos do procedimento tanto para a ruiva quando para o rapaz. Envergonhada, Rosângela terá vontade de sumir diante da disponibilidade da mocinha. “Por essa eu não esperava. Sei nem o que te dizer”, afirmará ela.

O último capítulo de Totalmente Demais está marcado para o dia 9. Exibida entre 2015 e 2016, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa será substituída pela reprise de Haja Coração (2016).

