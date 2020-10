Rosângela se arrepende de tocar o terror e comove · .

Após reconhecer o sacrifício de Eiza (Marina Ruy Barbosa) em doar parte de seu fígado para Jonatas (Felipe Simas) em Totalmente Demais, Rosângela (Malu Galli) se arrependerá de ter tocado tanto terror na ruiva. Ela comoverá o público da novela das sete da Globo ao pedir perdão.

A mãe do funcionário da Bastille terá culpado a modelo pelo fígado dilacerado do filho, esfaqueado por Dino (Paulo Rocha), mas ficará sem palavras quando a ruivinha se oferecer para doar parte do próprio órgão para salvar a vida do seu amado.

Agoniada enquanto aguarda novidades do transplante ao lado de Gilda (Leona Cavalli) e Germano (Humberto Martins), a mulher de Florisval (Ailton Graça) ficará aliviada quando o médico responsável pela cirurgia avisar que os ex-namorados estão bem e se recuperando do procedimento nas cenas que irão ao ar na próxima quarta-feira (7), na última semana da reprise.

“Graças a Deus!”, comemorará Rosângela. “Graças à Eliza também”, ressaltará o dono da Bastille. “O senhor tá certo, seu Germano. Eu sou estourada, mas sou justa”, reconhecerá a mãe raivosa. “Gilda, o que a sua filha fez pelo meu filho não tem preço. Se eu tivesse todo o ouro do mundo, eu conseguiria…”, constatará a dona de casa, emocionada.

Compadecida com a situação, a namorada de Hugo (Orã Figueiredo) não carregará mágoas e consolará a doceira. “Se eu tivesse no seu lugar, eu já estaria louca!”, falará a cozinheira, em meio a um abraço apertado.

Na sala de recuperação, Rosângela pedirá desculpas à Eliza por tê-la chamado de egoísta. “Posso falar com você um pouquinho? Eu queria te pedir perdão por tudo que eu falei, do fundo do meu coração, eu tava com a cabeça…”, começará a quituteira. “Eu entendo, não deve ser fácil pra senhora. Mas já passou, já foi, não precisa se explicar”, interromperá a modelo.

“Mas eu quero. Eu não tenho o direito de julgar você pelo que você sente pelo meu filho. E o que eu sinto por ele não pode me cegar a ponto de eu negar o sentimento de vocês. Eliza, eu nunca vou esquecer o que você fez pelo Jonatas, nunca!”, vai se emocionar a matriarca. “O Jonatas merece tudo de melhor nesse mundo”, responderá a protagonista.

O último capítulo da novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm está marcado para ser exibido no próximo dia 9. Exibida entre 2015 e 2016, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa será substituída pela reapresentação de Haja Coração (2016).

